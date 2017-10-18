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11:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ледовую арену в Березниках планируют открыть в начале 2018 года

ПЕРМЬ, 18 октября, ФедералПресс. В ходе рабочего визита в Березники Максим Решетников проинспектировал ход строительства нового крытого катка в районе городского парка. Сдача объекта запланирована на январь 2018 года. Общая стоимость работ превысила 170 миллионов рублей, из них более 36 миллионов — средства краевого бюджета, сообщает пресс-служба губернатора.

На объекте уже выполнены общестроительные работы, завершен монтаж конструкции ледового поля. Необходимо смонтировать кровлю и фасад здания, системы водоснабжения, канализации и вентиляции. Также требуется установить системы холодоснабжения и технологического оборудования, провести пусконаладочные работы и благоустроить территорию.

Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300 зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки, подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет организована парковка на 100 автомобилей.

Также в рамках рабочей поездки глава Прикамья принял участие в открытии нового межшкольного стадиона. Объект возведен на территории березниковской гимназии № 9. «У вас появился замечательный стадион, — обратился к учащимся Максим Решетников. — Очень важно, чтобы такие же стадионы появлялись в каждой школе, чтобы жители домов знали, что сюда можно прийти в любое время, поиграть в футбол, баскетбол, заняться бегом. Нам важно, чтобы вы росли здоровыми и сильными».

Новый межшкольный стадион включает в себя несколько спортивных объектов, в том числе футбольное поле, прямые и круговые беговые дорожки, универсальную площадку для игровых видов спорта. На строительство нового спортивного объекта направлено 12,7 миллионов рублей.

В будущем именно школы должны стать первичным звеном в цепочке действий по вовлечению детей в спорт, считает Максим Решетников. Спортивные объекты должны быть неразрывно связаны с образовательными учреждениями. Важно, чтобы ими могли пользоваться все желающие. С 2018 года в крае начнется реализация программы «Дворовый тренер», предполагается, что роль тренеров возьмут на себя школьные учителя.

Всего в этом году в Пермском крае будут сданы 11 межшкольных стадионов. В период с 2018 по 2022 годы в рамках программы «Спортивное Прикамье» будет построено 50 мини-стадионов, 80 малых спортивных площадок и 150 универсальных спортивных площадок.

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