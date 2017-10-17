«Дизель» на выезде нанес поражение «Спутнику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р0
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит0
Ак Барс0
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.10
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.10
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.10
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.10
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
18.10
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.10
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
20:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Дизель» на выезде нанес поражение «Спутнику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Хоккеисты пензенского «Дизеля» на выезде нанесли поражение нижнетагильскому «Спутнику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе «Дизеля» шайбы забросили Антон Капотов (11-я минута), Андрей Алексеев (29) и Александр Тарасов (43). У «Спутника» отличились Яков Ищенко (14) и Роман Чемерикин (23).

«Дизель» следующий матч проведет дома 23 октября против «Сарыарки» (Караганда). «Спутник», потерпевший 13-е поражение в 14 матчах, 19 октября примет ЦСК ВВС (Самара).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:0,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Химик» (Воскресенск) — 0:1,

«Сокол» (Красноярск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 5:4 (OT),

«Горняк» (Учалы) — ЦСК ВВС — 7:0,

«Челмет» (Челябинск) — «Саров» — 1:2,

«Южный Урал» (Орск) — «Барс» (Казань) — 3:4.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
«Ты самая красивая». Как Шарапова проиграла в Москве
Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в России
«ВТБ Кубок Кремля». Касаткина победила Павлюченкову
Товарищеский матч России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь