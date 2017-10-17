«Дизель» на выезде нанес поражение «Спутнику» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе «Дизеля» шайбы забросили Антон Капотов (11-я минута), Андрей Алексеев (29) и Александр Тарасов (43). У «Спутника» отличились Яков Ищенко (14) и Роман Чемерикин (23).
«Дизель» следующий матч проведет дома 23 октября против «Сарыарки» (Караганда). «Спутник», потерпевший 13-е поражение в 14 матчах, 19 октября примет ЦСК ВВС (Самара).
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:0,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Химик» (Воскресенск) — 0:1,
«Сокол» (Красноярск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 5:4 (OT),
«Горняк» (Учалы) — ЦСК ВВС — 7:0,
«Челмет» (Челябинск) — «Саров» — 1:2,
«Южный Урал» (Орск) — «Барс» (Казань) — 3:4.