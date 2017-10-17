«Снежные Барсы» всухую обыграли «Ирбис» в матче МХЛ

Кирилл Балдин и Александр Мелихов из «Снежных Барсов» забросили по шайбе гостям, причем обе шайбы были заброшены за несколько секунд до окончания периодов..



19 октября в Астане «Снежные Барсы» сыграют с тольяттинской «Ладьей».



«Снежные Барсы» — «Ирбис» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 39:52 Балдин (Танимов, Мелихов). В равенстве

2:0 — 59:23 Мелихов (Мусабаев, Данияр). В равенстве в пустые ворота.



Вратари: Каратаев — Мифтахов

Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).