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«Снежные Барсы» всухую обыграли «Ирбис» в матче МХЛ
В матче Молодежной хоккейной лиги в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграли с казанским «Ирбисом».
В матче Молодежной хоккейной лиги в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграли с казанским «Ирбисом».
Кирилл Балдин и Александр Мелихов из «Снежных Барсов» забросили по шайбе гостям, причем обе шайбы были заброшены за несколько секунд до окончания периодов..
19 октября в Астане «Снежные Барсы» сыграют с тольяттинской «Ладьей».
«Снежные Барсы» — «Ирбис» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 39:52 Балдин (Танимов, Мелихов). В равенстве
2:0 — 59:23 Мелихов (Мусабаев, Данияр). В равенстве в пустые ворота.
Вратари: Каратаев — Мифтахов
Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).