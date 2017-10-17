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18:08 (мск), источник: Sports.kz

Далхейсен — лучший защитник недели в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2017/2018 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов игровой недели в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший новичок».

— лучшим голкипером признан Илья Андрюхов (1990) из «Сокола», который на прошлой неделе сыграл в двух победных матчах, отражая в среднем 96,8% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 1,00. В двух матчах Илья оставил свои ворота в неприкосновенности.

— лучшим защитником стал Майк Далхейсен (1989) из «Торпедо», на счету которого в двух встречах 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4». На счету Майка одна победная шайба.

— лучшим нападающим недели стал Антон Андриянов (1991) из «Молота-Прикамье», в активе которого в двух матчах 6 (2+4) баллов за результативность при показателе полезности «+5». На счету Антона также одна победная шайба.

— лучшим новичком стал молодой защитник из «Зауралье» Марк Янчевский (1998), на счету которого в двух матчах 3 (2+1) баллов за результативность ри показателе полезности «+6».

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