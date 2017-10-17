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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-наставник «Амура» Фахрутдинов стал новым главным тренером ХК «Рязань»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ХК «Рязань» стал Мисхат Фахрутдинов.

Предыдущий наставник команды Игорь Жилинский подал в отставку после неудачного выезда команды в Санкт-Петербург, где она потерпела поражения от «Динамо» (2:4) и «СКА-Нева» (2:5). Также команду покинул старший тренер Дмитрий Бондарев.

Последним местом работы 59-летнего Фахрутдинова был «Амур», который он возглавлял в 2016 году, однако не доработал сезон и был отправлен в отставку. До этого он трудился в ВХЛ, был главным тренером усть-каменогорского «Торпедо» (2015/16) и «Рубина» (2009−2015). Также Фахрутдинов работал с «Автомобилистом», «Витязем», «Локомотивом» и московским «Динамо».

ХК «Рязань» занимает 22-е место в турнирной таблице, в 13 матчах набрав 13 очков.

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