Экс-наставник «Амура» Фахрутдинов стал новым главным тренером ХК «Рязань»
Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ХК «Рязань» стал Мисхат Фахрутдинов.
Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ХК «Рязань» стал Мисхат Фахрутдинов.
Предыдущий наставник команды Игорь Жилинский подал в отставку после неудачного выезда команды в
Последним местом работы 59-летнего Фахрутдинова был «Амур», который он возглавлял в 2016 году, однако не доработал сезон и был отправлен в отставку. До этого он трудился в ВХЛ, был главным тренером
ХК «Рязань» занимает 22-е место в турнирной таблице, в 13 матчах набрав 13 очков.