Воронежский «Буран» проиграл лидеру ВХЛ

После четвертого пропущенного гола Федоров заменил вратаря, и второй период воронежцы отыграли с динамовцами вничью — обе команды забили по две шайбы. Однако отыграться «Буран» не сумел и вернулся с выезда из Санкт-Петербурга без набранных очков.

— К такой игре с лидером надо подходить более готовыми. Наш шанс был в том, что мы должны были хорошо сыграть в обороне, зная, как здорово «Динамо» играет в атаке, но вышли и пропустили три гола в пустые ворота практически, нас просто раскатали. Но мы играть не бросили, забили голы. Но индивидуальные ошибки сводят на нет все старания, — признал после матча главный тренер «Бурана» Евгений Федоров.