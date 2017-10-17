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10:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Буран» проиграл лидеру ВХЛ

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Динамо» в Санкт-Петербурге со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата ВХЛ в понедельник, 16 октября. Воронежцы пропустили три шайбы в первом периоде.

Хозяева льда открыли счет усилиями Александра Шевченко. Игорь Зотов помог «ураганным» отыграться, но натиск динамовцев был слишком силен — до конца периода они забили еще дважды.

После четвертого пропущенного гола Федоров заменил вратаря, и второй период воронежцы отыграли с динамовцами вничью — обе команды забили по две шайбы. Однако отыграться «Буран» не сумел и вернулся с выезда из Санкт-Петербурга без набранных очков.

— К такой игре с лидером надо подходить более готовыми. Наш шанс был в том, что мы должны были хорошо сыграть в обороне, зная, как здорово «Динамо» играет в атаке, но вышли и пропустили три гола в пустые ворота практически, нас просто раскатали. Но мы играть не бросили, забили голы. Но индивидуальные ошибки сводят на нет все старания, — признал после матча главный тренер «Бурана» Евгений Федоров.

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