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13:08 (мск), источник: ТАСС

«Русская классика» ВХЛ пройдет 28 января

ТАСС, 16 октября. /ТАСС/. Матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) нынешнего сезона под открытым небом — «Русская классика» — пройдет в Кургане 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В матче примут участие курганское «Зауралье» и тюменский «Рубин».

Также был утвержден логотип «Русской классики». «Особенность логотипа — присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа логотипа “Русской классики” 2018 года — изображение курганов — элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России — “Курганстальмоста”. Уникальный шрифт ручного написания подчеркивает советский стиль и принадлежность к отечественной школе хоккея, а цветовая гамма логотипа отражает время года, в которое пройдет игра», — отмечается в сообщении ФХР.

«Русская классика» ВХЛ проводится с 2012 года (за исключением 2013 года). Матчи проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.

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