«Русская классика» ВХЛ пройдет 28 января

Также был утвержден логотип «Русской классики». «Особенность логотипа — присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа логотипа “Русской классики” 2018 года — изображение курганов — элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России — “Курганстальмоста”. Уникальный шрифт ручного написания подчеркивает советский стиль и принадлежность к отечественной школе хоккея, а цветовая гамма логотипа отражает время года, в которое пройдет игра», — отмечается в сообщении ФХР.