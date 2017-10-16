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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная России разгромила команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»

Женская сборная России одержала победу во второй игре серии выставочных матчей с командами женской НХЛ.

Встреча с «Коннектикут Уэйл» завершилась со счётом 8:2. В первом матче серии россиянки обыграли «Метрополитен Риветерз» со счётом 3:2.

Россия — «Коннектикут» — 8:2 (3:0, 2:1, 3:1)
1:0 — Шохина (Штарёва, Дергачёва), 09:51.
2:0 — Кадирова (Дюпина, Митрофанова), 15:42.
3:0 — Белякова (Скиба, Шибанова), 19:02, бол.
4:0 — Пирогова (Шохина, Дергачёва), 34:25.
5:0 — Канаева (Белякова, Сосина), 35:40.
5:1 — Дойл (Орландо, Голдсмит), 38:02, бол.
6:1 — Шибанова (Скиба, Дюпина), 47:11, бол.
7:1 — Пирогова (Шохина, Дергачёва), 48:25, бол.
8:1 — Штарёва (Шохина, Дергачёва), 50:50.
8:2 — Бэбсток (Голдсмит, Фабер), 54:59, бол.

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