Хоккеистки сборной России победили клуб «Коннектикут Вэйл» в выставочном матче

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Стамфорд (Коннектикут), завершилась со счетом 8:2 (3:0, 2:1, 3:1) в пользу сборной России, в составе которой отличились Анна Шохина, Фануза Кадирова, Людмила Белякова, Нина Пирогова (дважды), Диана Канаева, Анна Шибанова и Алевтина Штарева.