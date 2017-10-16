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01:09 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки сборной России победили клуб «Коннектикут Вэйл» в выставочном матче

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею обыграла клуб «Коннектикут Вэйл» в рамках серии выставочных матчей с командами Женской национальной хоккейной лиги (NWHL).

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Стамфорд (Коннектикут), завершилась со счетом 8:2 (3:0, 2:1, 3:1) в пользу сборной России, в составе которой отличились Анна Шохина, Фануза Кадирова, Людмила Белякова, Нина Пирогова (дважды), Диана Канаева, Анна Шибанова и Алевтина Штарева.

Команды вновь сыграют друг с другом 17 октября. В пятницу россиянки обыграли клуб «Метрополитан Риветерс» — 3:2.

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