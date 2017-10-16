Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Хоккеистки сборной России победили клуб «Коннектикут Вэйл» в выставочном матче
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Игра, прошедшая в воскресенье в городе Стамфорд (Коннектикут), завершилась со счетом 8:2 (3:0, 2:1, 3:1) в пользу сборной России, в составе которой отличились Анна Шохина, Фануза Кадирова, Людмила Белякова, Нина Пирогова (дважды), Диана Канаева, Анна Шибанова и Алевтина Штарева.
Команды вновь сыграют друг с другом 17 октября. В пятницу россиянки обыграли клуб «Метрополитан Риветерс» — 3:2.