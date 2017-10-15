Результаты игрового дня в МХЛ
15 октября в регулярном чемпионате МХЛ прошло 14 матчей.
15 октября в регулярном чемпионате МХЛ прошло 14 матчей.
Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Омские Ястребы» уступили «Реактору» — 1:2 ОТ.
«Стальные Лисы» одолели «Сибирских Снайперов» — 3:1.
«Белые Медведи» разгромили «Спутник» — 5:1.
Питерское «Динамо» учинило разгром «Тайфуну» — 10:1.
СКА-1946 одолел «Амурских Тигров» — 2:1.
МХК «Спартак» разгромил «Русских Витязей» — 5:1.
«Куньлунь Ред Стар Юниор» переиграл «Алмаз» — 5:4 Б.
«Чайка» уступила ХК «Рига» — 1:2.
«Снежные Барсы» одолели «Ирбис» — 4:3 ОТ.
«Алтай» уступил «Ладье» — 2:3.
«Сарматы» уступили «Кузнецким Медведям» — 2:4.
«Мамонты Югры» обыграли «Авто» — 5:2.
«Тюменский Легион» разгромно проиграл «Толпару» — 0:5.
Команда «СКА-Серебряные Львы» уступила «Локо» — 3:4.