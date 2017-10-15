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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Результаты игрового дня в МХЛ

15 октября в регулярном чемпионате МХЛ прошло 14 матчей.

Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Омские Ястребы» уступили «Реактору» — 1:2 ОТ.

«Стальные Лисы» одолели «Сибирских Снайперов» — 3:1.

«Белые Медведи» разгромили «Спутник» — 5:1.

Питерское «Динамо» учинило разгром «Тайфуну» — 10:1.

СКА-1946 одолел «Амурских Тигров» — 2:1.

МХК «Спартак» разгромил «Русских Витязей» — 5:1.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» переиграл «Алмаз» — 5:4 Б.

«Чайка» уступила ХК «Рига» — 1:2.

«Снежные Барсы» одолели «Ирбис» — 4:3 ОТ.

«Алтай» уступил «Ладье» — 2:3.

«Сарматы» уступили «Кузнецким Медведям» — 2:4.

«Мамонты Югры» обыграли «Авто» — 5:2.

«Тюменский Легион» разгромно проиграл «Толпару» — 0:5.

Команда «СКА-Серебряные Львы» уступила «Локо» — 3:4.

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