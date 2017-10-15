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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Спутник» обыграл «Саров» в матче ВХЛ и прервал свою серию из 12 поражений

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Нижнетагильский «Спутник» нанес поражение «Сарову», одержав первую победу в текущем регулярном чемпионате ВХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Тагиле, завершилась победой «Спутника» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Альберт Загидуллин (25-я минута) и Виталий Ситников (47). У «Сарова» отличился Андрей Ряшенцев (12).

«Спутник», проигравший в 12 предыдущих матчах чемпионата, одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.

Результаты других матчей дня:

«Челмет» (Челябинск) — «Дизель» (Пенза) — 1:6,

«Ермак» (Ангарск) — «Химик» (Воскресенск) — 2:1,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (после буллитов),

«Горняк» (Учалы) — «Барс» (Казань) — 2:3 (после овертайма),

«Сокол» (Красноярск) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:0,

«Южный Урал» (Орск) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:5.

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