«Спутник» обыграл «Саров» в матче ВХЛ и прервал свою серию из 12 поражений
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Тагиле, завершилась победой «Спутника» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Альберт Загидуллин (25-я минута) и Виталий Ситников (47). У «Сарова» отличился Андрей Ряшенцев (12).
«Спутник», проигравший в 12 предыдущих матчах чемпионата, одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.
Результаты других матчей дня:
«Челмет» (Челябинск) — «Дизель» (Пенза) — 1:6,
«Ермак» (Ангарск) — «Химик» (Воскресенск) — 2:1,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (после буллитов),
«Горняк» (Учалы) — «Барс» (Казань) — 2:3 (после овертайма),
«Сокол» (Красноярск) — «Ценг Тоу» (Китай) — 2:0,
«Южный Урал» (Орск) — ЦСК ВВС (Самара) — 2:5.