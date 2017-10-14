«Сарыарка» проиграла «Ижстали» в матче ВХЛ

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинец Исаак Валицкий и ижевчанин Александр Остроухов обменялись шайбами. В третьем отрезке игры счет не изменился и игра ушла в овертайм. Но победитель определился только в серии буллитов и ими стали гости..



16 октября «Сарыарка» в Караганде сыграет с пермским «Молотом-Прикамье».



«Сарыарка» — «Ижсталь» 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)



Шайбы:

1:0 — 27:40 Валицкий (Соколов, Алексеев). В равенстве

1:1 — 36:22 Остроухов (Верёвкин, Черников). В большинстве

1:2 — 65:00 Рыжов. Буллит



Вратари: Бояркин — Давыдов 00:00 — 35:12, Кононов 35:12 — 60:00

Штраф: 33:14 (27:6, 4:8, 2:0, 0:0).