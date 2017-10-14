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16:52 (мск), источник: Sports.kz

«Сарыарка» проиграла «Ижстали» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с ижевской «Ижсталью».

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинец Исаак Валицкий и ижевчанин Александр Остроухов обменялись шайбами. В третьем отрезке игры счет не изменился и игра ушла в овертайм. Но победитель определился только в серии буллитов и ими стали гости..

16 октября «Сарыарка» в Караганде сыграет с пермским «Молотом-Прикамье».

«Сарыарка» — «Ижсталь» 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 27:40 Валицкий (Соколов, Алексеев). В равенстве
1:1 — 36:22 Остроухов (Верёвкин, Черников). В большинстве
1:2 — 65:00 Рыжов. Буллит

Вратари: Бояркин — Давыдов 00:00 — 35:12, Кононов 35:12 — 60:00
Штраф: 33:14 (27:6, 4:8, 2:0, 0:0).

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