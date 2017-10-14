«Торпедо» едва не упустило победу над «Нефтяником» в матче ВХЛ
В матче чемпионата ВХЛ в
В матче чемпионата ВХЛ в
В первом периоде
16 октября в
«Торпедо» — «Нефтяник» 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
Шайбы:
1:0 — 13:40 Коротков (Далхёйсен). В равенстве
2:0 — 17:38 Соренсон (Далхёйсен). В большинстве
3:0 — 33:50 Капитуров (Игнашин). В меньшинстве
4:0 — 40:08 Шин (Рымарев). В большинстве
4:1 — 45:35 Хапов (Сорокин, Демидов). В равенстве
4:2 — 51:36 Хамидуллин (Ляпустин, Ядроец). В равенстве
4:3 — 56:42 Хамидуллин (Сорокин, Байкеев). В большинстве
Вратари: Смирягин — Хакимов 00:00 — 40:08, Ярославлев 40:08 — 60:00
Штраф: 42:17 (2:2, 4:4, 36:11).