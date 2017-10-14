«Торпедо» едва не упустило победу над «Нефтяником» в матче ВХЛ

В первом периоде усть-каменогорцы Владимир Коротков и Тэннер Соренсон открыли счет. Во второй двадцатиминутке Максим Капитуров из «Торпедо» увеличил отрыв. В третьем отрезке игры на шайбу Александра Шина из Усть-Каменогорска ответили Максим Хапов и Динар Хамидуллин (дубль) из Альметьевска..



16 октября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с нефтекамским «Торосом».



«Торпедо» — «Нефтяник» 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)



Шайбы:

1:0 — 13:40 Коротков (Далхёйсен). В равенстве

2:0 — 17:38 Соренсон (Далхёйсен). В большинстве

3:0 — 33:50 Капитуров (Игнашин). В меньшинстве

4:0 — 40:08 Шин (Рымарев). В большинстве

4:1 — 45:35 Хапов (Сорокин, Демидов). В равенстве

4:2 — 51:36 Хамидуллин (Ляпустин, Ядроец). В равенстве

4:3 — 56:42 Хамидуллин (Сорокин, Байкеев). В большинстве



Вратари: Смирягин — Хакимов 00:00 — 40:08, Ярославлев 40:08 — 60:00

Штраф: 42:17 (2:2, 4:4, 36:11).