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10:30 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки сборной России победили клуб «Метрополитан Риветерс» в выставочном матче

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Женская сборная России обыграла клуб «Метрополитан Риветерс» в рамках серии выставочных матчей с командами Женской национальной хоккейной лиги (NWHL).

Игра, прошедшая в пятницу в Ньюарке (США) и ставшая первой для команды Алексея Чистякова в серии с клубами NWHL, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу россиянок. В составе победительниц все три шайбы забросила Ольга Сосина (10-я, 40-я и 48-я минуты).

В следующих двух матчах серии сборная России сыграет с «Коннектикут Уэйл». Встречи пройдут 15 и 17 октября.

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