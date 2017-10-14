Хоккеистки сборной России победили клуб «Метрополитан Риветерс» в выставочном матче

Игра, прошедшая в пятницу в Ньюарке (США) и ставшая первой для команды Алексея Чистякова в серии с клубами NWHL, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу россиянок. В составе победительниц все три шайбы забросила Ольга Сосина (10-я, 40-я и 48-я минуты).