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Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.
В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.
В Альметьевске местный «Спутник» потерпел поражение в матче со «Снежными Барсами» из Астаны, встреча закончилась со счётом 2:4.
«Красная Армия» на домашнем льду в серии буллитов уступила МХК «Динамо» со счётом 2:3 Б.
В Высшей хоккейной лиге сегодня было проведено две встречи.
«Сарыарка» в Караганде уступила «Нефтянику» в серии буллитов — 3:4 Б.