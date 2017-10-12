«Сарыарка» в Караганде проиграла «Нефтянику»

Долгое время по ходу матча хоккеисты «Сарыарки» уступали в счете. Илья Антоновский с передачи Максима Иванова и Сергея Тополя открыл счет на четвертой минуте, но затем хозяева пропустили от соперника две шайбы — по одной в перовом и втором периодах. Счет 1:2 продержался на табло до 46-й минуты, когда интригу вернул Александр Борисевич, реализовавший голевую передачу Дмитрия Желнеровского.
Подвело хозяев удаление — на 54-й минуте «Нефтяник» реализовал большинство, едва не поставив точку в матче. Но спустя всего две минуты уже хоккеисты «Сарыарки» праздновали гол, использовав численное преимущество своей команды. Шайбу забросил Константин Соколов, которому отдалит передачу Олег Ломако и Артур Сарваров.
В итоге победитель определялся в серии буллитов, где гости были точнее.