«Сарыарка» в Караганде проиграла «Нефтянику»

Долгое время по ходу матча хоккеисты «Сарыарки» уступали в счете. Илья Антоновский с передачи Максима Иванова и Сергея Тополя открыл счет на четвертой минуте, но затем хозяева пропустили от соперника две шайбы — по одной в перовом и втором периодах. Счет 1:2 продержался на табло до 46-й минуты, когда интригу вернул Александр Борисевич, реализовавший голевую передачу Дмитрия Желнеровского.