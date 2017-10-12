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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» в Караганде проиграла «Нефтянику»

«Сарыарка» потерпела поражение от «Нефтяника» из российского Альметьевска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Караганде и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3.

Долгое время по ходу матча хоккеисты «Сарыарки» уступали в счете. Илья Антоновский с передачи Максима Иванова и Сергея Тополя открыл счет на четвертой минуте, но затем хозяева пропустили от соперника две шайбы — по одной в перовом и втором периодах. Счет 1:2 продержался на табло до 46-й минуты, когда интригу вернул Александр Борисевич, реализовавший голевую передачу Дмитрия Желнеровского.

Подвело хозяев удаление — на 54-й минуте «Нефтяник» реализовал большинство, едва не поставив точку в матче. Но спустя всего две минуты уже хоккеисты «Сарыарки» праздновали гол, использовав численное преимущество своей команды. Шайбу забросил Константин Соколов, которому отдалит передачу Олег Ломако и Артур Сарваров.

В итоге победитель определялся в серии буллитов, где гости были точнее.

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