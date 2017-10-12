«Снежные Барсы» одержали победу над «Спутником» в матче МХЛ

В первом периоде Тенгиз Арслан из «Снежных Барсов» открыл счет. Во второй двадцатиминутке Андрей Шолгин и Максим Сарапульцев из «Спутника» дважды сравнивали счет, хотя Батырлан Муратов из «Снежных Барсов» пытался вывести свою команду вперед. В третьем отрезке игры Сергей Мельников и Даниил Соколка принесли победу гостям..



15 октября в Астане «Снежные Барсы» сыграют с казанским «Ирбисом».



«Спутник» — «Снежные Барсы» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)



Шайбы:

0:1 — 14:27 Арслан (Соколка). В равенстве

1:1 — 25:32 Шолгин (Бархаткин). В большинстве

1:2 — 31:02 Муратов (Данияр, Сейтанов). В равенстве

2:2 — 37:46 Сарапульцев. В большинстве

50:09 2:3 — Мельников (Мусабаев, Гатиятов). В равенстве

51:03 2:4 — Соколка. В равенстве



Вратари: Минегалиев — Каратаев

Штраф: 8:16 (2:2, 6:8, 0:6).