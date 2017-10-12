«Снежные Барсы» одержали победу над «Спутником» в матче МХЛ
В матче Молодежной хоккейной лиги в Альметьевске астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли со «Спутником».
В матче Молодежной хоккейной лиги в Альметьевске астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли со «Спутником».
В первом периоде Тенгиз Арслан из «Снежных Барсов» открыл счет. Во второй двадцатиминутке Андрей Шолгин и Максим Сарапульцев из «Спутника» дважды сравнивали счет, хотя Батырлан Муратов из «Снежных Барсов» пытался вывести свою команду вперед. В третьем отрезке игры Сергей Мельников и Даниил Соколка принесли победу гостям..
15 октября в Астане «Снежные Барсы» сыграют с казанским «Ирбисом».
«Спутник» — «Снежные Барсы» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 14:27 Арслан (Соколка). В равенстве
1:1 — 25:32 Шолгин (Бархаткин). В большинстве
1:2 — 31:02 Муратов (Данияр, Сейтанов). В равенстве
2:2 — 37:46 Сарапульцев. В большинстве
50:09 2:3 — Мельников (Мусабаев, Гатиятов). В равенстве
51:03 2:4 — Соколка. В равенстве
Вратари: Минегалиев — Каратаев
Штраф: 8:16 (2:2, 6:8, 0:6).