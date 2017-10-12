«Торпедо» обыграло «Ижсталь» в матче ВХЛ
В матче чемпионата ВХЛ в
В матче чемпионата ВХЛ в
В первом периоде на шайбы
14 октября в
«Торпедо» — «Ижсталь» 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 01:31 Соренсон (Кравченко, Гренц). В равенстве
1:1 — 08:43 Мансуров (Виноградов). В равенстве
2:1 — 13:08 Далхёйсен (Соренсон). В равенстве
3:1 — 27:48 Тунхузин (Игнашин). В равенстве
4:1 — 56:32 Миллер. В меньшинстве В пустые ворота.
Вратари: Смирягин — Кононов 00:00 — 27:48, Давыдов 27:48 — 60:00
Штраф: 12:4 (0:0, 6:4, 6:0).