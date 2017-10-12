«Торпедо» обыграло «Ижсталь» в матче ВХЛ

В первом периоде на шайбы усть-каменогорцев Тэннера Соренсона и Майка Далхёйсена ответил ижевчанин Ленар Мансуров. Во второй двадцатиминутке Станислав Тунхузин из «Торпедо» увеличил отрыв. В третьем отрезке игры Бренден Миллер из Усть-Каменогорска поразил ворота гостей..



14 октября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с альметьевским «Нефтяником».



«Торпедо» — «Ижсталь» 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 01:31 Соренсон (Кравченко, Гренц). В равенстве

1:1 — 08:43 Мансуров (Виноградов). В равенстве

2:1 — 13:08 Далхёйсен (Соренсон). В равенстве

3:1 — 27:48 Тунхузин (Игнашин). В равенстве

4:1 — 56:32 Миллер. В меньшинстве В пустые ворота.



Вратари: Смирягин — Кононов 00:00 — 27:48, Давыдов 27:48 — 60:00

Штраф: 12:4 (0:0, 6:4, 6:0).