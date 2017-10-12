Новый омский губернатор Александр Бурков посетит игру «Авангарда»

Сегодня, 12 октября, на «Арену-Омск» придет Александр Бурков. Новый губернатор Омской области, которого официально назначили на эту должность 9 октября, посетит игру хоккейной команды города. Напомним, что сегодня «Авангард» сыграет с «Куньлунью».

Еще недавно Александр Бурков жил в Свердловской области, где болеют за хоккейную команду «Автомобилист». Но вчера он уже прибыл в Омск, где его представили политическому истеблишменту.