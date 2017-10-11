Игроки «Автомобилиста» и «Урала» сменят коньки и бутсы на валенки
Хоккейный клуб «Автомобилист» и футбольный клуб «Урал» проведут между собой уникальный благотворительный матч.
Хоккейный клуб «Автомобилист» и футбольный клуб «Урал» проведут между собой уникальный благотворительный матч.
Он состоится 11 ноября в 11:00 на площадке КРК «Уралец». Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй — в футбол.
Подобное мероприятие с участием профессиональных игроков хоккейного и футбольного клубов пройдет впервые в истории спорта. Уральских болельщиков обеих команд ждет большая развлекательная программа, а все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку
В школе представлен полный комплекс коррекционных и реабилитационных услуг для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, функционируют кружки и секции дополнительного образования, интернат на 35 мест. На сегодняшний день в школе за счет средств областного бюджета обучается 140 учеников.
«Мы давно мечтаем об обустройстве нашего двора. У нас нет игровой площадки и не оборудована спортивная площадка. Если появится возможность сделать
Билеты на благотворительный матч «Автомобилист» — «Урал» будут стоить от 100 до 150 рублей. О старте продаж, а также о регламенте матча, развлекательных мероприятиях и других совместных акциях двух клубов будет объявлено дополнительно.