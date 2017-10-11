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11:54 (мск), источник: ЕАН

Игроки «Автомобилиста» и «Урала» сменят коньки и бутсы на валенки

Хоккейный клуб «Автомобилист» и футбольный клуб «Урал» проведут между собой уникальный благотворительный матч.

Он состоится 11 ноября в 11:00 на площадке КРК «Уралец». Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй — в футбол.

Подобное мероприятие с участием профессиональных игроков хоккейного и футбольного клубов пройдет впервые в истории спорта. Уральских болельщиков обеих команд ждет большая развлекательная программа, а все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Школа-интернат «Эверест» была основана в 1963 году. Там обучаются воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, а также с отклонениями в умственном развитии, со сложным дефектом (сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата и интеллектуального дефекта). На базе «Эвереста» реализуются общеобразовательные программы (с 1-го по 12-й класс), программы обучения детей с легкой, с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (с подготовительного по 9-й класс).

В школе представлен полный комплекс коррекционных и реабилитационных услуг для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, функционируют кружки и секции дополнительного образования, интернат на 35 мест. На сегодняшний день в школе за счет средств областного бюджета обучается 140 учеников.

«Мы давно мечтаем об обустройстве нашего двора. У нас нет игровой площадки и не оборудована спортивная площадка. Если появится возможность сделать что-то в этом направлении, мы будем очень благодарны», — рассказывают в руководстве школе.

Билеты на благотворительный матч «Автомобилист» — «Урал» будут стоить от 100 до 150 рублей. О старте продаж, а также о регламенте матча, развлекательных мероприятиях и других совместных акциях двух клубов будет объявлено дополнительно.

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