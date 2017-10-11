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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей.

«Серебряные Львы» проиграли «Алмазу» — 2:5.

«Сибирские Снайперы» взяли верх над «Тюменским Легионом» — 4:0.

«Кузнецкие Медведи» уступили «Мамонтам Югры» — 0:2.

«Ирбис» потерпел поражение во встрече с «Сарматами» — 1:3.

«Спартак» обыграл МХК «Капитан» — 3:2.

«Ладья» в овертайме проиграла «Стальным Лисам» — 2:3 ОТ.

«Реактор» разгромил «Алтай» — 6:1.

«Динамо» СПб разгромило «Амурских Тигров» — 5:0.

«СКА-1946» забил семь шайб «Тайфуну» — 7:0.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» крупно проиграл «Локо» — 0:6.

«Атланты» одолели ХК «Рига» — 2:1.

«Крылья Советов» проиграли «Витязям» — 2:4.

В Высшей хоккейной лиге было сыграно два матча.

ЦСК ВВС дома крупно проиграл «СКА-Неве» — 2:7.

«Барс» пропустил восемь шайб в матче с «Динамо» СПб — 3:8.

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