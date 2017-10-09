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20:02 (мск), источник: Р-Спорт

Российские хоккеистки обыграли японок во втором выставочном матче

Женская сборная России по хоккею обыграла команду Японии в выставочном матче.

Встреча, прошедшая в понедельник в УТЦ «Новогорск», завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу российской сборной.

В первом матче, прошедшем днем ранее, россиянки также победили — 4:1.

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