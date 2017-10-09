Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Российские хоккеистки обыграли японок во втором выставочном матче
Женская сборная России по хоккею обыграла команду Японии в выставочном матче.
Женская сборная России по хоккею обыграла команду Японии в выставочном матче.
Встреча, прошедшая в понедельник в УТЦ «Новогорск», завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу российской сборной.
В первом матче, прошедшем днем ранее, россиянки также победили — 4:1.