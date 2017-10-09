Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили «Металлургу» из Новокузнецка на чемпионате ВХЛ
Игра завершилась со счетом 1:2.
Игра завершилась со счетом 1:2.
ХК «Ермак» из Ангарска проиграл «Металлургу» из Новокузнецка на чемпионате Высшей хоккейной лиги накануне, 8 октября. Счет матча составил 1:2. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В начале второго периода с интервалом в полторы минуты в ворота ангарчан забили две шайбы. Два очка оставались долгое время тем раздражителем, который желала бы искоренить команда. Однако, хоккеисты «Ермака» «выстрадали» только одну шайбу в ответ, и то, в конце встречи. Бросок Никиты Короткова из Ангарска лишь подсластил пилюлю.
«Переломный момент был во втором периоде, когда мы играли в большинстве 5 на 3, не забили гол, потом удалились сами и пропустили. Понятно, что в третьем периоде пытались сравнять счет, но не смогли. Ребята сегодня делали все возможное, чтобы набрать хоть
Главный тренер «Металлурга» Анатолий Хоменко поблагодарил в ответ команду из Ангарска и добавил, что им необходима была победа после пяти поражений подряд. В психологическом плане хоккеисты попали в непростую ситуацию. По игре главный тренер согласен с коллегой, ключевой момент был, когда выстояли 3 на 5, потом забили шайбу. Концовку немного смазали, но хорошо, что выстояли.
Впереди у «Ермака» домашняя серия, которая начинается с 13 октября.
Напомним, хоккеисты из Ангарска всухую проиграли «Соколу» из Красноярска 2 октября на чемпионате ВХЛ. Игра закончилась со счетом 0:1.