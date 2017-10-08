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20:27 (мск), источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 3:0

Теперь команда занимает седьмую строчку чемпионата.

Сегодня днем, 8 октября, «Салават Юлаев» встретился на льду с новосибирской «Сибирью» и одержал уверенную победу.

Шайбы в ворота противника забросили: на 17-ой минуте — Энвер Лисин (17-я минута), Александр Логинов на 20-ой минуте игры и Антон Лазарев — 28 минута.

Эта игра для вратаря юлаевцев Бена Скривенса стала второй в сезоне, где спортсмен не подпустил к воротам ни одной шайбы.

По итогу игры «Салават Юлаев» расположился на седьмой строчке с 30 очками, а «Сибирь» ушла на девятое место, заработав 26 очков.

11 октября «Салават Юлаев» сыграет гостевой матч с «Динамо» из Минска.

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