«Салават Юлаев» победил «Сибирь» со счетом 3:0

Сегодня днем, 8 октября, «Салават Юлаев» встретился на льду с новосибирской «Сибирью» и одержал уверенную победу.

Шайбы в ворота противника забросили: на 17-ой минуте — Энвер Лисин (17-я минута), Александр Логинов на 20-ой минуте игры и Антон Лазарев — 28 минута.

Эта игра для вратаря юлаевцев Бена Скривенса стала второй в сезоне, где спортсмен не подпустил к воротам ни одной шайбы.

По итогу игры «Салават Юлаев» расположился на седьмой строчке с 30 очками, а «Сибирь» ушла на девятое место, заработав 26 очков.