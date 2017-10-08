«Амурские Тигры» проиграли семь матчей подряд

Хоккеисты «Амурских Тигров» завершили очередную домашнюю серию поединками с московским «Спартаком» и уступили оба раза — 3:4 и 0:3. Хабаровчане проиграли семь матчей подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Команда сразилась сразу с четырьмя московскими клубами подряд — с «Динамо», «Красной Армией», «Крыльями Советов» и «Спартаком». И только в первой игре против «бело-голубых» дальневосточникам удалось одержать победу.



Из-за затяжной серии неудач «Амурские Тигры» покинули зону плей-офф и теперь занимают 12-е место в конференции «Запад».



Ближайшие матчи подопечные Юрия Фимина проведут в Санкт-Петербурге с «Динамо» и СКА-1946.