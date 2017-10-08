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07:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Амурские Тигры» проиграли семь матчей подряд

Хабаровские хоккеисты завершили домашнюю серию.

Хоккеисты «Амурских Тигров» завершили очередную домашнюю серию поединками с московским «Спартаком» и уступили оба раза — 3:4 и 0:3. Хабаровчане проиграли семь матчей подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Команда сразилась сразу с четырьмя московскими клубами подряд — с «Динамо», «Красной Армией», «Крыльями Советов» и «Спартаком». И только в первой игре против «бело-голубых» дальневосточникам удалось одержать победу.

Из-за затяжной серии неудач «Амурские Тигры» покинули зону плей-офф и теперь занимают 12-е место в конференции «Запад».

Ближайшие матчи подопечные Юрия Фимина проведут в Санкт-Петербурге с «Динамо» и СКА-1946.

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