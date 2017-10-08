Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
«Амурские Тигры» проиграли семь матчей подряд
Хабаровские хоккеисты завершили домашнюю серию.
Хабаровские хоккеисты завершили домашнюю серию.
Хоккеисты «Амурских Тигров» завершили очередную домашнюю серию поединками с московским «Спартаком» и уступили оба раза — 3:4 и 0:3. Хабаровчане проиграли семь матчей подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Команда сразилась сразу с четырьмя московскими клубами подряд — с «Динамо», «Красной Армией», «Крыльями Советов» и «Спартаком». И только в первой игре против «бело-голубых» дальневосточникам удалось одержать победу.
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