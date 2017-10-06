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15:10 (мск), источник: ТАСС

Экс-губернатор Городецкий уйдет с поста председателя попечительского совета ХК «Сибирь»

В пятницу было объявлено о том, что Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий покинет пост председателя попечительского совета «Сибири» согласно уставу хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

В пятницу было объявлено о том, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Городецкого. Врио губернатора области назначен Андрей Травников.

«По уставу клуба председатель попечительского совета “Сибири” является губернатором области, поэтому он не может оставаться председателем совета», — сказал Фастовский.

«Сибирь» после 17 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимает девятое место в Восточной конференции с 26 очками, одержав победу в девяти встречах.

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