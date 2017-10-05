Главный тренер омского «Авангарда»: «Мы не заслужили победы»
Андрей Скабелка высказался о поражении от нижнекамского «Нефтехимика».
В Нижнекамске омский «Авангард» уступил «Нефтехимику» 5:4. По ходу матча «ястребы» использовали двух вратарей. Три шайбы пропустил Доминик Фурх, две — Олег Шилин. Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что игроки не выполнили план на игру.
«Тот план, который был у нас на игру, абсолютно не выполнен.
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