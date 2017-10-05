Главный тренер омского «Авангарда»: «Мы не заслужили победы»

В Нижнекамске омский «Авангард» уступил «Нефтехимику» 5:4. По ходу матча «ястребы» использовали двух вратарей. Три шайбы пропустил Доминик Фурх, две — Олег Шилин. Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что игроки не выполнили план на игру.

«Тот план, который был у нас на игру, абсолютно не выполнен. Во-первых, соперник здорово играл, движение хорошее было и давление тоже. Так, как играли мы… Третий период прошел в равной борьбе, где-то были даже моменты, могли вытащить игру, но не получилось. Я думаю, что мы сегодня победы не заслужили», — сказал после матча Скабелка.