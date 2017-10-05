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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31224124/
5 октября 2017, 7:13 | Хоккей: Россия | АиФ Новосибирск

«Сибирь» впервые одержала победу на льду в Сочи

Решающую шайбу новосибирские хоккеисты забросили в овертайме.

В очередном выездном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в напряженном матче одержала победу над ХК «Сочи».

Встреча на льду завершилась со счетом 4:3. Об этом сообщается на официальной странице ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте».

Матч был напряженным — ни одна из команд не хотела уступать соперникам. В третьем периоде счет был 3:3. Буквально вырвали победу у ХК «Сочи» новосибирские хоккеисты в дополнительное время. Решающую шайбу забросил Александр Бергстрем.

«Матч был хорошим, держал в напряжении с начала и до конца и до последнего было непонятно, кто победит, — прокомментировал игру главный тренер Павел Зубов. — Благодарен своим ребятам за самоотверженность, много играли в меньшинстве, подводит нас, к сожалению, дисциплина. Бригады большинства здорово отработали — три из четырех реализовали. А вот игра пять на пять свою ложку дегтя нам добавила».

Тем не менее «Сибирь» сумела порадовать болельщиков на выезде и поправила свое положение в турнирной таблице.
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