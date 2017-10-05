Воронежский «Буран» выиграл у казанского «Барса» по буллитам

Хоккеисты «Бурана» обыграли «Барс» в Казани по буллитам в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом в среду, 4 октября. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Место в воротах воронежцев занял новичок «ураганных» Александр Заливин. И уже на четвертой минуте он пропустил первую шайбу — Александр Редков возглавил контратаку хозяев льда по левому флангу, бросил по воротам, а Владислав Кара четко сыграл на добивании. Ответная атака «Бурана» стала зеркальным повторением выпада «Барса». Владислав Ефремов прорвался к воротам справа, попал в голкипера, а Владимир Дьяченко добил шайбу в сетку — 1:1. А через пять минут эта же связка принесла воронежцам второй гол. Ефремов бросил партнера в прорыв по левому флангу, и Дьяченко с острого угла сумел пробить мимо голкипера. После этого защитник «Бурана» Богдан Гайдаш схлопотал удаление, но хозяева большинством воспользоваться не смогли.

Следующий шанс реализовать численное преимущество «Барс» не упустил. Валерий Суховерхов оставил команду в меньшинстве из-за задержки шайбы руками, и Александр Протопович из-за ворот отпасовал Артему Расулову, который с «пятачка» не промахнулся — 2:2.

В третьем периоде «Буран» получил психологический удар — «Барс» вышел вперед, находясь в меньшинстве. Несколько минут воронежцы не могли прийти в себя после пропущенного гола. Но на 48 минуте Антон Злобин поразил ворота хозяев, и матч перетек в овертайм. В дополнительное время команды забить не смогли, и исход встречи решился в серии буллитов. Владислав Ефремов реализовал свою попытку, а вслед за этим Александр Заливин отразил бросок Никиты Язькова.