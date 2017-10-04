«Адмирал» победил «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Трактора» отличились Рихард Гюнге (3-я минута), Алексей Кручинин (12). За «Адмирал» шайбы забросили Владимир Бутузов (37), Дмитрий Саюстов (57), Владимир Ткачев (62).

«Трактор» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 21 очко, «Адмирал» — 11-е (17).

В следующем матче 6 октября «Адмирал» примет тольяттинскую «Ладу», «Трактор» сыграет в гостях с хабаровским «Амуром».

В другом матче дня «Амур» победил «Автомобилист» со счетом 3:2 в овертайме.