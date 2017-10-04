Звездный защитник «Авангарда» теперь будет играть за «Трактор»
Челябинский хоккейный клуб подписал контракт с защитником Никитой Никитиным.
31-летний хоккеист будет играть за «Трактор» до конца сезона 2017/2018 года, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Как ранее сообщал «СуперОмск», по окончании прошлого сезона контракт Никитина с хоккейным клубом Омска истек, и стороны не стали его продлевать.
Никита Никтин играл в составе «Авангарда с 2003 по 2010, а также 2012−2013 годы. Затем он перешел в «Сент-Луис», и вскоре был обменян в «Коламбус». Перед очередным возвращением в «Авангард» в сентябре 2016 года Никитин выступал за канадский «Эдмонт».
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