Воронежский «Буран» разгромно проиграл в Сарове

Хоккеисты «Бурана» уступили «Сарову» со счетом 2:8 в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ в понедельник, 2 октября. Воронежцы пропустили по четыре шайбы во втором и третьем периодах.

Первый игровой отрезок вышел безголевым. А на 23 минуте встречи две шайбы вылетели в ворота гостей с разницей в 10 секунд. Третий гол «Саров» забил на 33 минуте. Ответная шайба «Бурана» не изменила ход встречи. В промежутке с 36 по 48 минуту «Саров» отправил в ворота «ураганных» пять шайб, две из которых — в большинстве. При счете 1:8 воронежцы смогли забить еще однажды, отличился Владислав Ефремов.

— Игра проходила на встречных курсах и была обоюдоострая. Два периода провели на равных, мы имели хорошие возможности. Хозяева свои шансы смогли реализовать, у нас — не получилось. Огорчает тот факт, что в третьем периоде наша команда просто развалилась. Любой результат, даже отрицательный, полезен. Делаем выводы и едем дальше, — сказал после матча главный тренер «Бурана» Евгений Федоров.