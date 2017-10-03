Хоккеисты «Ермака» из Ангарска всухую проиграли «Соколу» в матче Высшей хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска проиграл команде «Сокол» из Красноярска в очередном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 2 октября. Игра закончилась со счетом 0:1. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Ермак».

«Сокол» в первом периоде в большей степени контролировал игру, чаще бросал, но очень уверенно стоял в воротах Сергей Борисов, да и редкие контратаки хозяев вносили небольшой дискомфорт в оборонные построения красноярской команды. Вторая треть была полной противоположностью первой. Быстрый, агрессивный, атакующий хоккей, который все чаще переходил рамки дозволенного. Командам понадобился дополнительный пятиминутный овертайм, чтобы забросить хотя бы одну шайбу. Победный в ворота «Ермака» забросил Антон Гловацкий с передачи Дмитрия Цыганова.

«Матч получился боевым, понятно, что никто не хотел уступать. При счете 0:0 тяжело проводить действия в атаке, все действия идут на оборону. Никто не хочет ошибаться. Основное время сыграли на ноль, спасибо нашему вратарю, сыграл здорово. В обороне неплохо отыграли, но в атаке, в графе “забитые шайбы” у нас ноль. Претензии к нападающим есть. Но я уже говорил, ребята работают, думаю, что все наладится, голы придут», — сказал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Следующий матч «Ермак» проведет на выезде. В Новокузнецке ангарчане сыграют с местным «Металлургом» 8 октября.