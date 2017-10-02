«Сарыарка» одержала победу над «Звездой» в матче ВХЛ

В первом периоде Вадим Хлопотов из Чехова открыл счет, но Константин Соколов, Олег Ломако и Исаак Валицкий из Караганды трижды поразили ворота хозяев. Во второй двадцатиминутке Вадим Хлопотов оформил дубль. В третьем отрезке игры карагандинец Сергей Тополь забросил шайбу в пустые ворота «Звезды»..



5 октября в китайском Харбине карагандинская «Сарыарка» в сыграет с клубом «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян».



«Звезда» — «Сарыарка» 2:4 (1:3, 0:2, 0:1)



Шайбы:

1:0 — 09:19 Хлопотов. В равенстве

1:1 — 13:02 Соколов (Валицкий, Поляков). В равенстве

1:2 — 14:36 Ломако (Борисевич). В равенстве

1:3 — 15:45 Валицкий (Соколов, Назаркин). В равенстве

2:3 — 29:57 Хлопотов (Макеев, Чмыхов). В большинстве

2:4 — 59:03 Тополь Сергей. В равенстве



Вратари: Самойлов 00:00 — 20:00, Волков 20:00 — 60:00 — Гелашвили

Штраф: 16:8 (4:0, 2:4, 10:4).