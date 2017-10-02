«Сарыарка» одержала победу над «Звездой» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Чехове карагандинская «Сарыарка» сыграла со «Звездой».
В первом периоде Вадим Хлопотов из Чехова открыл счет, но Константин Соколов, Олег Ломако и Исаак Валицкий из Караганды трижды поразили ворота хозяев. Во второй двадцатиминутке Вадим Хлопотов оформил дубль. В третьем отрезке игры карагандинец Сергей Тополь забросил шайбу в пустые ворота «Звезды»..
5 октября в китайском Харбине карагандинская «Сарыарка» в сыграет с клубом «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян».
«Звезда» — «Сарыарка» 2:4 (1:3, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 09:19 Хлопотов. В равенстве
1:1 — 13:02 Соколов (Валицкий, Поляков). В равенстве
1:2 — 14:36 Ломако (Борисевич). В равенстве
1:3 — 15:45 Валицкий (Соколов, Назаркин). В равенстве
2:3 — 29:57 Хлопотов (Макеев, Чмыхов). В большинстве
2:4 — 59:03 Тополь Сергей. В равенстве
Вратари: Самойлов 00:00 — 20:00, Волков 20:00 — 60:00 — Гелашвили
Штраф: 16:8 (4:0, 2:4, 10:4).
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