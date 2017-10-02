«Торпедо» уступило «Химику» в матче ВХЛ

В первом периоде Леонид Метальников из Усть-Каменогорска забросил шайбу хозяевам. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Черных и Дмитрий Мухин из Воскресенска поразили ворота казахстанцев. В третьем отрезке игры Александр Куваев из «Химика» забил еще одну шайбу в ворота гостей..



5 октября в китайском Цзилине усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Ценг Тоу».



«Химик» — «Торпедо» 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 16:14 Метальников (Иванов). В равенстве

1:1 — 23:37 Черных (Дельнов, Провольнев). В большинстве

2:1 — 38:20 Мухин (Кляузов). В большинстве

3:1 — 59:21 Куваев (Орлов). В равенстве.



Вратари: Трушков — Смирягин

Штраф: 31:10 (27:2, 2:4, 2:4).