«Торпедо» уступило «Химику» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Воскресенске
усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Химиком».
В первом периоде Леонид Метальников из
5 октября в китайском Цзилине
«Химик» — «Торпедо» 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 16:14 Метальников (Иванов). В равенстве
1:1 — 23:37 Черных (Дельнов, Провольнев). В большинстве
2:1 — 38:20 Мухин (Кляузов). В большинстве
3:1 — 59:21 Куваев (Орлов). В равенстве.
Вратари: Трушков — Смирягин
Штраф: 31:10 (27:2, 2:4, 2:4).
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