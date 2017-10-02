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2 октября 2017, 22:03 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» уступило «Химику» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Воскресенске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Химиком».

В первом периоде Леонид Метальников из Усть-Каменогорска забросил шайбу хозяевам. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Черных и Дмитрий Мухин из Воскресенска поразили ворота казахстанцев. В третьем отрезке игры Александр Куваев из «Химика» забил еще одну шайбу в ворота гостей..

5 октября в китайском Цзилине усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Ценг Тоу».

«Химик» — «Торпедо» 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 16:14 Метальников (Иванов). В равенстве
1:1 — 23:37 Черных (Дельнов, Провольнев). В большинстве
2:1 — 38:20 Мухин (Кляузов). В большинстве
3:1 — 59:21 Куваев (Орлов). В равенстве.

Вратари: Трушков — Смирягин
Штраф: 31:10 (27:2, 2:4, 2:4).

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