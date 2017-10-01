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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31187305/
1 октября 2017, 23:43 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня в ВХЛ

1 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло два матча.

Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Ижсталь» на своём льду оказалась сильнее «Южного Урала» — 2:1. На голы Даниила Маслюкова и Сергея Боголейши «Южный Урал» ответил заброшенной шайбой за авторством Александра Васильева.

«Горняк» на выезде взял верх над «Нефтяником» — 4:2. За победителей забили Никита Сетдиков (дубль), Владимир Кузнецов и Кирилл Пилипенко. В составе проигравших отличились максим Хапов и Кирилл Адамчук.
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