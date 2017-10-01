Алексей Тертышный сменил Олега Давыдова на посту главного тренера «Челмета»
Алексей Тертышный возглавил «Челмет», сменив на этом посту Олега Давыдова.
Об этом сообщается на официальном сайте «Трактора». Челябинский клуб ВХЛ потерпел семь поражений подряд и идёт на 25-м месте в турнирной таблице.
Тертышный ранее уже тренировал «Челмет», в 2013-м году специалист был назначен ассистентом главного тренера, а уже в следующем сезоне возглавил челябинский клуб ВХЛ. Следующими клубами Тертышного стали «Мамонты Югры» (2015/2016, главный тренер) и «Куньлунь Ред Стар» (2016/2017, помощник главного тренера).
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