Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31180662/
30 сентября 2017, 19:54 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» одержала победу над «Химиком» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Химиком».

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинцы Станислав Альшевский и Артур Сарваров поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры счет не изменился..

2 октября в Чехове карагандинская «Сарыарка» в сыграет со «Звездой».

«Химик» — «Сарыарка» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы:
0:1 — 26:13 Альшевский (Антоновский, Иванов). В равенстве
0:2 — 37:18 Сарваров (Сиксна). В равенстве

Вратари: Трушков — Гелашвили
Штраф: 4:8 (0:4, 0:0, 4:4).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
30 сентября

Как Дычко нокаутировал американца в дебютном бою на профи-ринге

Представитель команды Мэйвезера прокомментировал PPV-продажи боя Головкин - Альварес

Boxingnewsandviews.com: «PPV-продажи боя Головкин - Альварес впечатляют, но что будет дальше?»