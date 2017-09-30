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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31179758/
30 сентября 2017, 17:17 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Трактор» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 2:1 обыграл астанинский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48). У гостей отличился Владислав Никулин (19).

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в активе. Набравший 25 очков «Барыс» идет на седьмом месте.

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет с китайским «Куньлунем». «Барыс» также в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
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