«Трактор» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 2:1 обыграл астанинский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48). У гостей отличился Владислав Никулин (19).

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в активе. Набравший 25 очков «Барыс» идет на седьмом месте.

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет с китайским «Куньлунем». «Барыс» также в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».