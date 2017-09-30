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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31178977/
30 сентября 2017, 15:11 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Куньлунь» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Китайский «Куньлунь» со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джеффри Кинрейд (7-я минута) и Брэндон Йип (16). У гостей отличился Алексей Василевский (6).

«Куньлунь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. «Автомобилист» набрал 26 очков и идет на четвертой строчке.

В следующем матче «Куньлунь» на своей площадке примет челябинский «Трактор». «Автомобилист» в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом». Обе встречи состоятся 2 октября.
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