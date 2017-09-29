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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31170463/
29 сентября 2017, 15:11 | Хоккей: Россия | ЕАН

Хакеры обвалили сайт екатеринбургского ФК «Урал»

Сайт ФК «Урал» подвергся серьезной хакерской атаке и не функционирует целый день.

Как рассказали ЕАН в пресс-службе оранжево-черных, интернет-ресурс упал минувшим поздним вечером.

По словам представителей клуба, сайт «шмелей», созданный в 2011 году, уже устарел.

«Последнее время случаи сбоев работы сайта стали происходить часто. Правда, до такого не доходило. Надеемся, что скоро все будет в норме. Сейчас наши админы уже восстанавливают сайт. Принципиальное решение о разработке нового сайта уже принято клубом. Работа идет», — отметил пресс-атташе клуба Никита Медведевских. Меж тем ряд источников сообщает, что атаку на сайт совершил пользователь с ником team. Отметим, что завтра екатеринбуржцы сыграют на выезде против соседа по турнирной таблице — московского «Спартака».

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