Хакеры обвалили сайт екатеринбургского ФК «Урал»
Сайт ФК «Урал» подвергся серьезной хакерской атаке и не функционирует целый день.
Как рассказали ЕАН в
По словам представителей клуба, сайт «шмелей», созданный в 2011 году, уже устарел.
«Последнее время случаи сбоев работы сайта стали происходить часто. Правда, до такого не доходило. Надеемся, что скоро все будет в норме. Сейчас наши админы уже восстанавливают сайт. Принципиальное решение о разработке нового сайта уже принято клубом. Работа идет», — отметил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter