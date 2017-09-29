«Я хочу, чтобы это счастье никогда не заканчивалось», — доставая из кармана коробочку с колечком, сказал челябинец при многотысячной аудитории.

Зал рукоплескал оригинальному предложению руки и сердца. Затем слово взяла виновница событий.

«Я согласна!» — прокричала девушка и обняла своего будущего супруга.

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Приятным бонусом к значимому событию стала победа челябинского «Трактора» над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2.