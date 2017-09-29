«Салават Юлаев» вырвал победу у «Лады» в овертайме

«Салават Юлаев» провел последний матч выездной серии в Тольятти 28 сентября, где сыграл против местной «Лады», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В составе произошло несколько изменений. Место Линуса Умарка в первом звене занял Вячеслав Солодухин. В воротах сыграл Бен Скривенс, во второй тройке появислся Евгений Коротков. В первом периоде обеим команда забросить не удалось, хотя «юлаевцы» провели много времени в атаке.

Уфимцы открыли счет во второй двадцатиминутке, в первом большинстве, Вячеслав Солодухин переправил шайбу в ворота тольяттинцев. Ближе к концу второго периода, хозяева сравняли счет, гол забил Никита Филатов — 1:1.

В третьем периоде наша команда снова получила шанс в большинстве и воспользовалась им воспользовалась, шайбу забросил Игорь Макаров. Однако вскоре «Лада» сравняла счет благодаря броску Кирилла Дьякова — 2:2.

В оставшиеся минуты счет не изменился. В овертайме решающую шайбу забросил Артем Федоров — 3:2. Отметим, что гол был забит вновь в большинстве. Два очка на выезде. Первая выездная серия для уфимцев закончена.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт второго октября дома против «Югры». Начало игры в 19:00 по уфимскому времени.