Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке во время матча
Новосибирец переоделся в костюм талисмана хоккейной «Сибири» — злого Снеговика и позвал девушку замуж на глазах у нескольких тысяч человек, рассказали в сообществе ХК «Сибирь» в соцсети «Вконтакте».
Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке во время матча вечером 27 сентября, об этом сообщили в сообществе ХК «Сибирь» в соцсети «Вконтакте».
Молодой человек давно хотел позвать свою девушку замуж на матче хоккейной «Сибири». Тогда клуб пошел Ивану навстречу — во время первого периода игры со «СКА» Снеговик подошел в девушке и сказал, что он выбирает трех самых привлекательных болельщиц, и она стала одной из победительниц.
В перерыве Иван переоделся в костюм Снеговика и вышел на лед. «Потом пошел награждать болельщицу. Только не сувениром ХК “Сибирь”, а обручальным кольцом и букетом роз!».
Под аплодисменты девушка дала свое согласие.
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