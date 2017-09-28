Болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение своей девушке во время матча вечером 27 сентября, об этом сообщили в сообществе ХК «Сибирь» в соцсети «Вконтакте».

Молодой человек давно хотел позвать свою девушку замуж на матче хоккейной «Сибири». Тогда клуб пошел Ивану навстречу — во время первого периода игры со «СКА» Снеговик подошел в девушке и сказал, что он выбирает трех самых привлекательных болельщиц, и она стала одной из победительниц.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-44270144_622334"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-44270144_622334", -44270144, 622334, 'ST0j3jR2FxXaHjLg7TA9QJOEAg9s')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В перерыве Иван переоделся в костюм Снеговика и вышел на лед. «Потом пошел награждать болельщицу. Только не сувениром ХК “Сибирь”, а обручальным кольцом и букетом роз!».

Под аплодисменты девушка дала свое согласие.