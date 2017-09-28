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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31150647/
28 сентября 2017, 7:16 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Омский «Авангард» крупно обыграл бывший клуб главного тренера

Дома «Авангард» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:1.

Дома Авангард обыграл минское Динамо со счетом 4:1. Увеличить
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На льду «Арены Омск» «Авангард» со счетом 4:1 обыграл минское «Динамо». У «ястребов» шайбы забросили Мартынов, Березин, Кугрышев и Петерссон. Отметим, что свою карьеру игрока нынешний главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка в 2007 году завершал именно в минском «Динамо».

«Первые два гола во многом определили дальнейший ход игры. Следующие два периода, особенно второй, прошли как на качелях. Иногда позволяли сопернику поддавливать, создавать моменты», — прокомментировал исход встречи Скабелка.
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