Омский «Авангард» крупно обыграл бывший клуб главного тренера

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На льду «Арены Омск» «Авангард» со счетом 4:1 обыграл минское «Динамо». У «ястребов» шайбы забросили Мартынов, Березин, Кугрышев и Петерссон. Отметим, что свою карьеру игрока нынешний главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка в 2007 году завершал именно в минском «Динамо».

«Первые два гола во многом определили дальнейший ход игры. Следующие два периода, особенно второй, прошли как на качелях. Иногда позволяли сопернику поддавливать, создавать моменты», — прокомментировал исход встречи Скабелка.