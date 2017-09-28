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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31150635/
28 сентября 2017, 7:22 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» всухую проиграл «СКА» — 0:3

Шайбы залетали в ворота Александра Салака в первом, втором и третьем периодах — в каждом по одной, рассказали в пресс-службе клуба.

ХК «Сибирь» всухую проиграл «СКА» — 0:3, об этом сообщает пресс-служба клуба. Действующие обладатели Кубка Гагарина забивали по одной шайбе в каждом периоде.

«Сибирь» начинает четырехматчевую выездную серию против сильных команд. Первая встреча пройдет в Казани против местного «Ак Барса». Игра пройдет 2 октября, начало — в 23:30 по новосибирскому времени.

Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками.
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