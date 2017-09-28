ХК «Сибирь» всухую проиграл «СКА» — 0:3, об этом сообщает пресс-служба клуба. Действующие обладатели Кубка Гагарина забивали по одной шайбе в каждом периоде.

«Сибирь» начинает четырехматчевую выездную серию против сильных команд. Первая встреча пройдет в Казани против местного «Ак Барса». Игра пройдет 2 октября, начало — в 23:30 по новосибирскому времени.

Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками.