ХК «Сибирь» всухую проиграл «СКА» — 0:3
Шайбы залетали в ворота Александра Салака в первом, втором и третьем периодах — в каждом по одной, рассказали в
пресс-службе клуба.
ХК «Сибирь» всухую проиграл «СКА» — 0:3, об этом сообщает
«Сибирь» начинает четырехматчевую выездную серию против сильных команд. Первая встреча пройдет в Казани против местного «Ак Барса». Игра пройдет 2 октября, начало — в 23:30 по новосибирскому времени.
Сейчас «Сибирь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками.
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