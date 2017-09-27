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27 сентября 2017, 20:43 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Рубин» одержал волевую победу над «Кузней» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в среду в Тюмени, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Ильдар Валеев (31-я минута), Егор Алёшин (48), Руслан Трубкин (60). У «Кузни» отличились Савелий Малетин (17) и Игорь Фефелов (59).

В другом матче ангарский «Ермак» в гостях одолел курганское «Зауралье» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственный гол в игре на 15-й минуте забил Виталий Коньков.
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