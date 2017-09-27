Фролов продал особняк в Лос-Анджелесе

Двухэтажный дом в Бруклине в районе Манхэттен-Бич ранее принадлежал баскетболисту Los Angeles Lakers Станиславу Медведенко, у которого Фролов его приобрел в 2005 году, когда играл за американский хоккейный клуб Los Angeles Kings.

Дом в европейском стиле бывший хоккеист «Авангарда» Фролов пытался продать с 2015 года почти за 3 млн долларов. С этого времени Фролову пришлось несколько раз снижать цену. Кто приобрел недвижимость Фролова осенью 2017 года, на сайте Los Angeles Times не уточняется. На американских сайтах недвижимости в объявлениях о продаже этого коттеджа стоит отметка «продано».

Интересно, что изначально Фролов приобрел элитное жилье в Америке значительно дешевле — за 2,3 млн долларов. Недвижимость, безусловно, поражает глаз своим шиком — в доме два этажа, колонны, камин, бассейн, место для барбекю.

Нападающий Александр Фролов 5 лет играл за американский хоккейный клуб Los Angeles Kings, а в 2010 году заключил контракт с New York Rangers. После получения травмы форвард вернулся в КХЛ. С 2011 по 2013 годы Фролов играл в составе омского «Авангарда». Затем его обменяли в ЦСКА. Сейчас Фролов находится в составе хабаровского «Амура».