Фролов продал особняк в Лос-Анджелесе
Бывший игрок омского «Авангарда» Александр Фролов спустя два года продал особняк в США, сообщает Los Angeles Times.
Двухэтажный дом в Бруклине в районе
Дом в европейском стиле бывший хоккеист «Авангарда» Фролов пытался продать с 2015 года почти за 3 млн долларов. С этого времени Фролову пришлось несколько раз снижать цену. Кто приобрел недвижимость Фролова осенью 2017 года, на сайте Los Angeles Times не уточняется. На американских сайтах недвижимости в объявлениях о продаже этого коттеджа стоит отметка «продано».
Интересно, что изначально Фролов приобрел элитное жилье в Америке значительно дешевле — за 2,3 млн долларов. Недвижимость, безусловно, поражает глаз своим шиком — в доме два этажа, колонны, камин, бассейн, место для барбекю.
Нападающий Александр Фролов 5 лет играл за американский хоккейный клуб Los Angeles Kings, а в 2010 году заключил контракт с New York Rangers. После получения травмы форвард вернулся в КХЛ. С 2011 по 2013 годы Фролов играл в составе омского «Авангарда». Затем его обменяли в ЦСКА. Сейчас Фролов находится в составе хабаровского «Амура».
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