Гол капитана в овертайме: «Буран» победил «Торос» в Воронеже

«Буран» переиграл «Торос» в завершающем матче первой домашней серии сезона-17/18 со счетом 3:2 во вторник, 26 сентября. Решающую шайбу в овертайме забросил капитан «ураганных» Денис Коротеев.

На первых минутах команды действовали осторожно, не стремясь форсировать события. Несколько раз гости закреплялись в зоне «Бурана», но технический брак не позволял «Торосу» довести атаку до броска. На пятой минуте гости все же бросили в сторону ворот Гайдуллина, но шайбу принял на себя защитник. Эту же ситуацию воронежцы едва не обратили в быструю контратаку, но неточная передача загубила выпад «ураганных». Но уже через минуту «Буран» провел эффектную атаку, результатом которой стал бросок капитана команды Дениса Коротеева из убойной позиции — к сожалению болельщиков, форвард свой шанс не реализовал. Однако упущенный голевой момент завел «ураганных». Через две минуты после броска Коротеева Дмитрий Марковин мощно пробил рядом со штангой. А в ответной атаке Илья Баранов едва не поразил дальний угол ворот Гайдуллина.

После всплеска игра снова успокоилась, но ненадолго — Владимир Дьяченко организовал атаку, в которой два форварда «Бурана» оказались против двоих защитников и вратаря. Технический брак не позволил нападающему отдать передачу партнера почти на пустые ворота, и момент оказался загублен. В этой же атаке «Буран» остался в меньшинстве за удар соперника клюшкой. «Торос» тут же прижал хозяев льда к воротам. Четырежды за этот фрагмент игры гости доводили владение шайбой до броска, но Артур Гайдуллин четко справлялся с ударами. Вернувшись к игре в равных составах, воронежцы завладели преимуществом. Дважды опасно бросал со средней дистанции Валерий Суховерхов — голкипер гостей отражал эти удары с трудом. А когда за четыре минуты до первого перерыва трехходовку разыграли Антон Злобин, Александр Петунин и Денис Коротеев, вратарь был бессилен — капитан «ураганных» открыл счет. А уже через пару минут проявил себя защитник «Бурана» Артур Топорков. Нападающий гостей, имея фору в пару метров, рвался на рандеву с голкипером воронежцев Артуром Гайдуллиным, но 55-й номер воронежцев в последний момент успел накрыть бросок форварда. А за 48 секунд до сирены хозяева пропустили гол, не вытекавший из логики игры. Защитник гостей Григорий Ващенко бросил по воротам из невыгодной позиции, Баранов закрыл обзор вратарю, и шайба, не коснувшись никого из нападающих, залетела в сетку.

Во втором периоде команды открылись, отвечая атакой на атаку. «Бурану» повезло больше — Марковин с передачи Ефремова вывел воронежцев вперед.

В следующие 10 минут «Торос» почти не выходил из обороны. Команда Евгения Федорова быстро возвращала себе шайбу после потери и переводила игру на половину площадки гостей. Завершилось давление «Бурана» опасным броском Евгения Банцерева — шайба угодила во вратаря.

В начале третьего периода команда Федорова впервые за матч оказалась в большинстве. А через минуту «Торос» лишился еще одного игрока и остался с тремя игроками на площадке. Однако гостям удалось выдержать натиск «Бурана». А после возвращения к игре в равных составах «Торос» преобразился и перехватил инициативу. На 52-й минуте гости сравняли счет. Потеря шайбы в чужой зоне неожиданно привела к контратаке «двое против трех», и Илья Баранов отправил шайбу в ворота. Остаток третьего периода воронежцы выдержали с трудом — прижавшись к воротам, «ураганные» почти лишились контригры и позволили «Торосу» запирать себя в собственной зоне.

В овертайме команды быстро оказались в усеченных составах из-за удалений Андрея Лугового у «Бурана» и Ильи Баранова у «Тороса». В такой игре воронежцы оказались сильнее. На 65-й минуте Коротеев получил шайбу, продвинулся вперед и, сместившись влево, отправил шайбу в дальний угол гостей — «ураганные» завоевали два очка.

— После трех домашних поражений подряд надо было завоевывать какие-то очки. И тут «Торос» — классная мастеровитая команда, это ребята, выигравшие чемпионаты. Мы смогли противопоставить ей быструю агрессивную игру с силовой борьбой. Смогли переломить нашу беду — второй период. Пропустили в третьем контратаку, но победа есть победа. Спасибо большое ребятам, — Евгений Федоров, главный тренер «Бурана».

Аркадий Андреев, главный тренер «Тороса»: Поздравляю «Буран» с победой. Молодцы сегодня, настрой был, мне показалось, запредельный. В отличие от нашей команды. Говорили ребятам, что игра будет непростая, но до многих не дошло. Думали, мы сейчас их покатаем влегкую. Не получилось, а мастерства не хватило, чтобы обыграть без столкновений. Игрой команды сегодня я недоволен.