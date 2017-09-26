ХК «Сибирь» разыграл своего болельщика в день рождения

Так получилось, что Евгений Юрьевич не только ровесник ХК «Сибирь», но и посещает игры с первого года рождения. Как болельщик он формировался на руках у своего отца.

«Мы узнали об Евгении Юрьевиче Черченко от его дочери Светланы и придумали, как поздравить прямо в юбилей, на матче с ярославским “Локомотивом”!» — рассказали в пресс-службе клуба.



Светлана назначила отцу встречу у музея, где сотрудники «Сибири» установили скрытую камеру. Затем начальник службы безопасности Дмитрий Минеев, предварительно изучив фото болельщика, нашел его у музея и повел на якобы дополнительный осмотр.

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На самом деле Евгения Черченко ждали теплое поздравление и ретро-свитер «Сибири», о котором он мечтал с шестого сезона КХЛ. Клуб заказал свитер на фабрике «Луч» и собрал автографы хоккеистов команды, а генеральный менеджер Кирилл Фастовский вручил подарок. В ответ юбиляр пожелал, чтобы команда сыграла достойно, и она не подвела — «Сибирь» выиграла у «Локомотива» со счетом 4:3.

Не секрет, что болельщики «Сибири» считаются самыми преданными в КХЛ, и клуб старается отвечать им взаимностью. Пару лет болельщик с 39-летним стажем Константин Коваленко прислал в клуб коллекцию абонементов за последние 15 лет и билеты, начиная с 1976 года. В знак благодарности за верность место болельщика было решено сделать именным. Теперь на кресле № 31 в шестом ряду 19-го сектора нанесена надпись «Коваленко».