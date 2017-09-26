ХК «Сибирь» разыграл своего болельщика в день рождения
Оригинальный розыгрыш устроил новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» для своего преданного болельщика Евгения Черченко, которому 25 сентября исполнилось 55 лет.
Так получилось, что Евгений Юрьевич не только ровесник ХК «Сибирь», но и посещает игры с первого года рождения. Как болельщик он формировался на руках у своего отца.
«Мы узнали об Евгении Юрьевиче Черченко от его дочери Светланы и придумали, как поздравить прямо в юбилей, на матче с ярославским “Локомотивом”!» — рассказали в
Светлана назначила отцу встречу у музея, где сотрудники «Сибири» установили скрытую камеру. Затем начальник службы безопасности Дмитрий Минеев, предварительно изучив фото болельщика, нашел его у музея и повел на якобы дополнительный осмотр.
На самом деле Евгения Черченко ждали теплое поздравление и
Не секрет, что болельщики «Сибири» считаются самыми преданными в КХЛ, и клуб старается отвечать им взаимностью. Пару лет болельщик с 39-летним стажем Константин Коваленко прислал в клуб коллекцию абонементов за последние 15 лет и билеты, начиная с 1976 года. В знак благодарности за верность место болельщика было решено сделать именным. Теперь на кресле № 31 в шестом ряду 19-го сектора нанесена надпись «Коваленко».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter